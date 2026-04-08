Başkent Ankara’nın ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir adım için ihale hazırlıkları sürüyor. Kent genelinde planlanan yeni metro projeleriyle toplam 44 kilometrelik hat uzunluğuna ulaşılması hedefleniyor.

Projeye göre; Koru–Yaşamkent–Bağlıca, Kızılay–Dikmen, Çayyolu–Sincan ve temeli atılan Dikimevi–Natoyolu hatlarıyla Ankara’nın farklı bölgeleri raylı sistemle birbirine bağlanacak. Yeni hatların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yoğun trafik yaşanan güzergâhlarda ulaşımın rahatlatılması amaçlanıyor.

Yetkililer, başkentte artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı kalıcı çözüm üretmek için raylı sistem yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtiyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından projelerin etap etap hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yeni metro ağıyla birlikte hem şehir içi ulaşım süresinin kısalması hem de toplu taşımanın daha etkin hale gelmesi bekleniyor.