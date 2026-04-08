Keçiören Belediyesi’nin 2025 yılına ilişkin faaliyet raporu, nisan ayı olağan belediye meclis toplantısında görüşülerek oy birliğiyle onaylandı. Toplantıda raporu detaylı bir sunumla meclis üyelerine aktaran Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yıl boyunca hayata geçirilen projeler ve hizmetler hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Başkan Özarslan, raporun hazırlanmasında ve uygulamaya geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, başta Keçiören halkı olmak üzere meclis üyeleri, belediye yöneticileri ve çalışanların katkılarının büyük olduğunu ifade etti. Özarslan, faaliyet raporunun ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.

Tüm alanlarda çalışmalar anlatıldı

Sunumunda yatırım projeleri, altyapı hizmetleri, sosyal destekler, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alan çalışmaları ile kültür ve eğitim faaliyetlerine değinen Özarslan, belediyenin tüm birimlerinin yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Gerçekleştirilen sunumun ardından yapılan oylamada faaliyet raporu, mecliste bulunan tüm siyasi parti temsilcilerinin oylarıyla kabul edildi.

“Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz”

Kararın ardından değerlendirmede bulunan Özarslan, oy birliğiyle alınan kararın ilçede ortak hizmet anlayışının göstergesi olduğunu vurguladı. AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız meclis üyelerine teşekkür eden Özarslan, Keçiören için birlikte çalışma iradesinin önemine dikkat çekti.

Özarslan, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ilçenin geleceği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.