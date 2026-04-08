Akaryakıt fiyatlarında son artış 8 Nisan itibarıyla pompaya yansıdı. Yapılan zam sonrası benzin ve motorin fiyatları yeniden güncellenirken, sürücüler güne zamlı tarifeyle başladı.

Güncel fiyatlara bakıldığında, benzinin litre fiyatı 60 TL’nin üzerine çıkarken motorin birçok şehirde 70 TL sınırını aştı. LPG fiyatlarında ise 30 TL bandı korunuyor. Özellikle büyükşehirlerde fiyatların daha yüksek seviyelere ulaştığı görülüyor.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Türkiye’de uygulanan fiyatlandırma sistemi nedeniyle uluslararası piyasalardaki değişimler kısa sürede pompa fiyatlarına yansıyor.

Son zamla birlikte ulaşım ve taşımacılık maliyetlerinin artması beklenirken, bunun birçok ürün ve hizmete dolaylı olarak yansıması öngörülüyor. Enerji piyasasındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.