Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden İlhan Cavcav’ı unutmadı. Odabaşı, paylaşımında Cavcav’ın Türk sporuna ve özellikle Gençlerbirliği camiasına kattığı değerlere vurgu yaparak, “Gençlerbirliği Spor Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara ve Türk Futbolu İçin Önemli Bir İsim

İlhan Cavcav, yalnızca bir kulüp yöneticisi değil, aynı zamanda Ankara futbolunun simge isimlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Uzun yıllar başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği, onun döneminde altyapıya verdiği önem, istikrarlı yönetim anlayışı ve Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla dikkat çekti.

İlhan Cavcav Kimdir?

1935 yılında Ankara’da doğan İlhan Cavcav, iş insanı kimliğinin yanı sıra Türk futbolunun en uzun süre görev yapan kulüp başkanlarından biri oldu. 1978 yılında Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı görevine gelen Cavcav, farklı dönemlerde toplamda yaklaşık 40 yıla yakın süre kulübün başkanlığını üstlendi.

Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği’ni Süper Lig’de kalıcı hale getiren Cavcav, özellikle altyapıdan yetişen futbolcularla ve düşük bütçelerle elde edilen başarılarla Türk futbolunda örnek gösterilen bir yönetici oldu. İlhan Cavcav, 22 Ocak 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

Cavcav’ın Mirası Yaşıyor

İlhan Cavcav, geride yalnızca sportif başarılar değil, aynı zamanda kurumsal kulüp yönetimi anlayışı da bıraktı. Ankara futbolunun gelişiminde önemli rol oynayan Cavcav, aradan geçen yıllara rağmen saygı ve minnetle anılmaya devam ediyor.