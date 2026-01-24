Keçiören Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının proje üretme ve yönetme becerilerini geliştirmek amacıyla Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi düzenledi. Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nde gerçekleştirilen programa, farklı alanlarda faaliyet gösteren STK ve dernek temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde, katılımcıların proje fikirlerini daha planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmelerine yönelik bilgiler paylaşıldı. Alanında önemli saha deneyimine sahip Murat Can Işıldak tarafından verilen eğitimde, proje döngüsünün tüm aşamaları uygulamaya yönelik örneklerle ele alındı.

Katılımcılara, proje fikrinin oluşum sürecinden başlayarak uygulama, izleme ve raporlama aşamalarına kadar geçen tüm adımlar detaylı biçimde aktarıldı. Program sayesinde STK temsilcilerinin, özellikle ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol almalarının hedeflendiği belirtildi.

Uluslararası Projelere Katkı Artacak

Eğitim programının sonunda katılımcılara günün anısına çeşitli hediyeler ve katılım belgeleri takdim edildi. Keçiören Belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının uluslararası platformlarda daha fazla yer almasını desteklemek amacıyla benzer eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.