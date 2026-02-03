Ordu’nun Ünye ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir binanın 2’nci katındaki iş yerine ait reklam tabelası, sokakta temizlik yapan belediye işçisinin başına düştü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Hükümet Caddesi’nde Meydana Geldi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, 5 katlı binanın 2’nci katında bulunan iş yerine ait reklam tabelası yerinden koparak aşağı düştü.

Belediye İşçisi Yaralandı

Düşen tabela, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Fahrettin Bakırcı’nın (45) başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Bakırcı, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu İyi

Hastanede tedavi altına alınan Fahrettin Bakırcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O Anlar Güvenlik Kamerasında

Reklam tabelasının belediye işçisinin başına düştüğü anlar, bölgede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.