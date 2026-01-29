Nijer’in başkenti Niamey’deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında yaşanan patlamalar, bölgede tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah sesleri duyulurken, yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda aracın alev aldığı görüldü.

Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, yaşanan güvenlik riski nedeniyle Cezayir’den Niamey’e gitmekte olan bir yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Burkina Faso’ya iniş yapmak zorunda kaldı. Havalimanı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığını bildirirken, Nijer hükümetinden olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

İHA Tehdidi İddiası

İlk değerlendirmelere göre patlamaların, havalimanında konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin, olası bir insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı devreye girmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor. Yetkililerden konuya ilişkin doğrulama yapılmadı.

Stratejik ve Askeri Önemi Yüksek

Niamey’e yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, aynı zamanda önemli bir askeri hava üssüne ev sahipliği yapıyor. Tesiste, Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı’nın, terörle mücadele amacıyla kurduğu ortak askeri gücün karargâhı da bulunuyor.

Uranyum Depoları da Havalimanındı

Dünyanın önde gelen uranyum üreticileri arasında yer alan Nijer’in ihraç edilecek uranyumunun da bu havalimanında depolandığı biliniyor. Bu durum, bölgenin güvenlik açısından taşıdığı önemi daha da artırıyor.