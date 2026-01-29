Tatil sürecinde değişen uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve ekran kullanımının, okul temposuna geçişte öğrencileri zorlayabildiğini belirten Orman, evdeki alışkanlıkların yeniden yapılandırılmasının başarı ve motivasyon açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Uyku ve Beslenme Düzeni İlk Sırada

İkinci dönemin ilk günlerinde öğrencileri en çok zorlayacak konunun, tatilde esneyen uyku saatleri olduğunu vurgulayan Orman, şu ifadeleri kullandı:

“Uyku ve uyanma saatlerinin okul temposuna uygun şekilde erkene çekilmesi, sabah hazırlık sürecini kolaylaştırır. Kahvaltı alışkanlığının yeniden rutine girmesi ise öğrencilerin gün boyu ihtiyaç duyduğu enerjiyi dengeli şekilde almalarına yardımcı olur.”

Evde Ders Çalışma Düzeni Yeniden Kurulmalı

Tatil sonrası akademik tempoya uyum sürecinde ev ortamının büyük rol oynadığını belirten Orman, öğrenciler için yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir bir çalışma programı oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Ödev ve tekrar saatlerinin belirli bir plan dahilinde yürütülmesi sorumluluk bilincini artırır. Ders çalışma alanının sabit tutulması ve dikkat dağıtıcı dijital unsurlardan arındırılması oldukça önemlidir. Ders zamanı ile dinlenme zamanı net çizgilerle ayrılmalıdır.”

Bu yaklaşımın, öğrencinin zihinsel verimliliğini koruyarak okul-ev dengesini daha sağlıklı kurmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ekran Kullanımı ve Zaman Yönetimi Dengelenmeli

Tatil döneminde artan telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon kullanımının, okul döneminde mutlaka sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Orman, zaman yönetiminin önemine dikkat çekti.

