Bilimsel düşünceyi ve araştırma kültürünü eğitim anlayışının merkezine alan Hacı Ömer Tarhan Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 2204-A’da elde ettiği yeni başarıyla dikkat çekti. Okul, 2026 yılı yarışmalarında iki projeyle bölge finallerine kalırken, ortaya konan tablo; planlı çalışmanın, istikrarlı yönetimin ve güçlü ekip ruhunun bir sonucu olarak değerlendirildi.

Okul Müdürü Fatih Aşkın, eğitimin yalnızca sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, eğitim-öğretim yılının başında yapılan planlamalar doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin her aşamada desteklendiğini ifade etti. Aşkın, bu başarının uzun soluklu ve kararlı bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Ulusal düzeyde saygınlığı bulunan TÜBİTAK 2204-A yarışması, öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama ve bilimsel üretim becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, dereceye giren öğrencilere ÖSYM tarafından sağlanan ek puan avantajıyla da akademik geleceğe katkı sunuyor.

Yedi yıllık istikrar, güçlü sonuçlar

Her yıl ortalama 15’in üzerinde projeyle TÜBİTAK 2204-A yarışmalarına katılım sağlayan Hacı Ömer Tarhan Anadolu Lisesi; disiplinli çalışma anlayışı, öğretmen-öğrenci iş birliği ve kararlı duruşuyla son yedi yılda Türkiye birinciliği dâhil olmak üzere çok sayıda bölge derecesi elde etti. Okul yönetimi, bu başarıların tesadüf olmadığını, sürekliliği esas alan bir eğitim anlayışının sonucu olduğunu vurguladı.

İki farklı alanda Çankaya’yı temsil edecek

2026 bölge finallerinde okulu temsil edecek projelerden biri, Danışman Öğretmen Burçay Burcu Karadayı rehberliğinde Yapay Zekâ – Psikoloji alanında hazırlandı. Diğer proje ise Danışman Öğretmen Tuğba Aydın Kılıç danışmanlığında Edebiyat alanında yarışacak.

Hedef bilimde daha ileriye

Okul Müdürü Fatih Aşkın, bölge finallerine kalan projelerle hedeflerinin başarı çizgisini daha da yukarı taşımak, öğrencilerin özgüvenini artırmak ve bilimsel bakış açılarını güçlendirmek olduğunu ifade etti. Sürece emek veren danışman öğretmenlere ve özveriyle çalışan öğrencilere teşekkür eden Aşkın, öğrencilere başarı dileklerini iletti.