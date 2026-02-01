Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 26 vatandaşın yaralandığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Tunç, yaralı vatandaşların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Kazayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade etti.

Bakan Tunç, açıklamasında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



Kazada yaralanan ve tedavi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 1, 2026