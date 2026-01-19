En düşük emekli aylığında artış için gözler Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu’na çevirdi. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yarın genel kurulda görüşülerek kesinlik kazanacak.

Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli faydalanacak.

Öte yandan, CHP’nin en düşük emekli maaşının artırılması için başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 12. gününde devam ediyor. Eyleme ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu’nda nöbet tutan milletvekilleriyle beraber açıklamada "20 bin lira aylık maaşı da asla kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Onlara insanca yaşayacakları asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı alana kadar biz Genel Kurul Salonu’nda bu kürsüde mücadele edeceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de 'sefalet ücreti' olarak tanımladığı emekli aylıklarının düzeltilmesi için Meclis'e önerge vereceklerini, herkesin burada üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Özel, "Biz emek örgütlerimizle, emekli örgütlerimizle de görüşerek, diğer partilerle de görüşerek, Milliyetçi Hareket Partisi’ne de sorarak, bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini oraya vereceğiz" dedi ve gelecek yarın yapılacak oylamayı herkesin izlemesi için davette bulundu.

Oylamada emeklinin yanında olanlar ile olmayanların belli olacağını kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Herkes sözünü tutarsa yarın bir şey olacak ve ondan sonra çok güzel şeyler olacak. Oylamayı hep birlikte izleyelim. Kim emeklinin yanında, kim değil. Kim sefalet maaşına hayır deyip, hiç olmazsa bir telafii zammına evet oyu kullanacak? Onu görelim.”