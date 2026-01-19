TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da büyük final heyecanı sona erdi. 18 Ocak 2026 Pazar akşamı ekrana gelen final bölümünde, yarışmanın iki güçlü ismi Sergen ve Hasan şampiyonluk için tezgah başına geçti. Üç aşamalı final etabının sonunda Altın Kupa’nın sahibi Sergen oldu.

Finalde Nefesler Tutuldu

MasterChef Altın Kupa finalinde yarışmacılar; Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve imza tabak etaplarında hünerlerini sergiledi. Şeflerin verdiği puanlar şampiyonu belirlerken, ilk turda aldığı 23 puanla avantaj yakalayan Sergen, final boyunca istikrarlı performansını sürdürdü.

Şeflerin Puanları Belirledi

Üç aşamalı final mücadelesi sonunda şeflerin verdiği toplam puanlar sonucunda Sergen rakibi Hasan’ı geride bırakarak Altın Kupa şampiyonu oldu. Büyük finalde kazanan isim sadece kupanın değil, aynı zamanda 5 milyon TL’lik büyük ödülün de sahibi oldu.

MasterChef All Star’da Zirve Sergen’in

2025 sezonunun ardından ekrana gelen MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, iddialı kadrosu ve yüksek rekabetiyle dikkat çekmişti. Final gecesiyle birlikte sezon noktalanırken, Sergen adını MasterChef tarihine Altın Kupa şampiyonu olarak yazdırdı.