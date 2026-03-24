ÖSYM’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-MSÜ sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarına 24 Mart 2026 saat 10.05’ten itibaren erişim sağlayabiliyor.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların puan bilgileri ve başarı durumları yer alıyor.

MSÜ Sürecinde Sonraki Aşamalar

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercih ve değerlendirme süreci bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleşmek isteyen adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek ve sonraki aşamalara katılacak.

Adaylara Uyarı

Yetkililer, adayların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılan duyuruları dikkate almaları gerektiğini vurgularken, kişisel bilgilerin güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.