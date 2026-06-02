Türkiye'de çocukların psikolojik sağlığını, akademik başarısını ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen akran zorbalığına karşı geliştirilen proje kapsamında düzenlenen ilk eğitim oturumu, uzman eğitmenler Nagihan Havuş ve Kamil Yücel tarafından verildi. Eğitimlerde öğretmenlerin zorbalığı tanıma, önleme ve müdahale etme becerilerinin geliştirilmesine odaklanıldı.

"Proje Sahadaki İhtiyaçlardan Doğdu"

Uzman eğitmen Nagihan Havuş, projenin temel amacının çocukların güvenli bir okul ortamında eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır zorbalık konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Havuş, "Bu proje sahada gözlemlediğimiz ihtiyaçlardan ortaya çıktı. Zorbalığın yalnızca bireysel değil, toplumsal boyutları da olduğunu gördük. Sorunun tüm paydaşların iş birliğiyle çözülebileceğine inanarak bu projeyi geliştirdik" dedi.

Güvenli Okul İklimi ve Sosyal Beceri Gelişimi Hedefleniyor

Projenin sosyal becerilerin geliştirilmesini de amaçladığını belirten Havuş, günümüzde çocukların dijital dünyanın etkisi altında kaldığını ve güven duygusunun zayıfladığını söyledi.

Çocukları daha fazla fiziksel ve sosyal etkileşim ortamlarına yönlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Havuş, okul içerisinde ortak değerler etrafında güçlü bir kültür oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Odak Noktamız Öğrenciden Çok Okul İklimi"

Projenin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde uygulanabildiğini belirten Havuş, çalışmaların yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını söyledi.

Öğretmenler, aileler ve okul yönetimlerinin sürece dahil edildiğini aktaran Havuş, "Çocuklar büyük ölçüde yetişkinleri model alıyor. Doğru örnekler ve uygun eğitim ortamları oluşturulduğunda davranış değişikliği daha kalıcı hale geliyor" diye konuştu.

Her Okula Özel Çözüm Modeli

Programın her okulun ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini vurgulayan Havuş, eğitimlerin ortak bir şablon yerine okulun mevcut durumuna göre planlandığını belirtti.

Havuş, "Öğretmenlerle birlikte çalışıyor, okul iklimindeki ihtiyaçları belirliyor ve uygulanabilir çözümler geliştiriyoruz. Her okulun dinamiği farklı olduğu için çözüm yöntemleri de farklılık gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

Güvenli Okul İklimi Neden Önemli?

Güvenli okul ikliminin çocukların kendilerini rahat ve güvende hissedebildiği bir ortam anlamına geldiğini söyleyen Havuş, öğretmenlerin zorbalığı tanıma konusunda bilgi sahibi olduğunu ancak müdahale yöntemleri konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyabildiğini belirtti.

Akademik Başarı Kadar Sosyal Gelişim de Önemli

Çocukların gelişim süreçlerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Havuş, yalnızca akademik başarıya odaklanmanın yeterli olmadığını söyledi.

Öğretmenler ve aileler arasındaki güçlü iş birliğinin çocukların sağlıklı gelişiminde kritik rol oynadığını belirten Havuş, sosyal ve duygusal gelişimin de yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dört Aşamalı Uygulama Modeli Hayata Geçiriliyor

Projenin farkındalık eğitimlerinin ötesine geçtiğini belirten Havuş, uygulama modelinin dört temel aşamadan oluştuğunu anlattı.

İlk aşamada farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirten Havuş, ardından okulun ihtiyaçlarının analiz edildiğini, güvenli okul ikliminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ve son aşamada sistemin düzenli olarak takip edildiğini söyledi.

Gerçek Vakalar Üzerinden Eğitim Veriliyor

Eğitimlerde öğretmenlerin karşılaştığı gerçek olayların ele alındığını ifade eden Havuş, okul ortamında yaşanan sorunlara yönelik çözüm modelleri geliştirildiğini belirtti.

Amaçlarının öğretmenlerin karşılaştıkları zorbalık vakalarında nasıl hareket edeceklerini bilmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Havuş, farkındalığın uygulamaya dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

Dijital Zorbalığa Karşı Velilere Uyarı

Dijital zorbalığın günümüzde önemli risk alanlarından biri haline geldiğini belirten Havuş, velilerin çocukların dijital dünyadaki faaliyetlerini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Sosyal medya ve çevrim içi platformlarda çocukların çeşitli risklerle karşılaşabildiğine dikkat çeken Havuş, ailelerin dijital farkındalık konusunda daha bilinçli hareket etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.