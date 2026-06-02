Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Nevşehir merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 55 ili kapsayan geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon TL zarara uğratıldığı, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturmada ise vatandaşların banka ve kripto para hesaplarını kullanarak yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiği oluşturduğu belirlenen yasa dışı bahis yapılanmasına yönelik 28 ilde 120 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 107 şüpheli hedef alındı.

Bakan Gürlek, soruşturmaları yürüten savcılıklar ile operasyonları gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekiplerini tebrik ederek, siber suç örgütlerine karşı adli ve idari mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.