Kepez'e bağlı Gaziler Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında Suriyeli ailenin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edip, söndüren ekiplerin konteynerde yaptığı aramada Suriyeli 7 aylık hamile Leyle Elali (27), Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed'in (4) cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen Suriyeli Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53), Ahmed Ahmed (2) ile Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise hastaneye sevk edilip tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

