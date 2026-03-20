Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan vatandaşlar, Bolu Dağı geçişinde kar yağışıyla karşılaştı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergâhında etkili olan kar yağışı, ulaşımı zaman zaman yavaşlattı.

Yetkililer, özellikle bayram yoğunluğunun arttığı bugünlerde sürücülerin dikkatli olması, hızlarını düşürmesi ve takip mesafesini koruması yönünde uyarılarda bulundu. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede ekipler, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram ziyaretleri için yola çıkan vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi adına sürücülere kış lastiği, zincir ve dikkatli sürüş hatırlatması yapılırken, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması istendi.