Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımları arasında yer alan Yasak Elma, yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizinin haklarını elinde bulunduran Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy ile usta senarist Melis Civelek, projeyi yeniden televizyona uyarlamak için çalışmalara başladı.

Kulislerden sızan bilgilere göre, daha önce sinema filmi olarak da değerlendirilmesi planlanan dizinin, yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Dört Ana Karakter Üzerinden Yeni Hikâye

Yapım ekibinin ilk toplantılarını gerçekleştirdiği öğrenilirken, projenin hayata geçmesi halinde hikâyenin dört ana karakter üzerinden ilerlemesi planlanıyor. Daha önce Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu tarafından canlandırılan Yıldız, Ender, Caner ve Asuman karakterlerinin yeniden merkeze alınacağı konuşuluyor.

Eda Ece’nin Kararı Kritik

Bayram öncesinde Fatih Aksoy ile bir araya gelen Eda Ece’nin projeye dahil olup olmayacağı merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun vereceği karar, dizinin yeni sezon planlamasında belirleyici rol oynayacak.

Dizinin yeniden çekilmesi halinde hem eski izleyiciyi hem de yeni nesil seyirciyi ekran başına toplaması bekleniyor.