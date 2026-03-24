Yeni sistem sayesinde Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahipleri, işlemlerini artık daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirebilecek. Özellikle yaz dönemlerinde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dijital Hizmetle Neler Yapılabilecek?

Yeni web servisi ile kullanıcılar:

Araçlarının yurtta kalma süresini kolayca takip edebilecek

Taahhütname işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek

İletişim bilgilerini sisteme girerek doğrulama yapabilecek

Süre bitimine yakın hatırlatma e-postaları alabilecek

Amaç: Yoğunluğu Azaltmak ve Mağduriyeti Önlemek

Bakanlık, bu uygulamayla hem sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı hem de süre aşımı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Ayrıca sistem üzerinden güncel duyurulara, sıkça sorulan sorulara ve rehber içeriklere de erişim sağlanabilecek.

Yabancı Kullanıcılara da Açık

Yeni hizmetin İngilizce dil seçeneğiyle sunulacağı ve yabancı uyruklu kullanıcıların da sistemi rahatlıkla kullanabileceği belirtildi.

Dijitalleşme Adımları Sürüyor

T.C. Ticaret Bakanlığı, dijital altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bu uygulamayla, vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor.