Zülfikari, İran’ın sadece Basra Körfezi’nde değil, aynı zamanda Umman Denizi üzerinde de güçlü bir hakimiyete sahip olduğunu belirtti. Açıklamasında özellikle Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran kontrolünde olduğunu vurgulayan Zülfikari, bu durumun ülkeye stratejik üstünlük sağladığını ifade etti.

“Gerekirse Tüm Seçenekler Masada”

Basra Körfezi’ne mayın döşenmesi konusuna da değinen Zülfikari, şu ifadeleri kullandı:

Mevcut şartlarda mayın döşemeye ihtiyaç yok

Ancak olası tehditlere karşı tüm seçenekler değerlendirilebilir

İran, savunma kapasitesini her koşulda kullanabilecek güce sahip

“Bölge Dışı Müdahaleye Karşıyız”

İranlı yetkili ayrıca bölge dışı ülkelerin Basra Körfezi’ne müdahale etme hakkı olmadığını belirterek, bölgesel güvenliğin kıyıdaş ülkeler tarafından sağlanması gerektiğini savundu.

Bölgedeki Gerilim Yeniden Gündemde

Zülfikari’nin açıklamaları, son dönemde Orta Doğu’da artan gerilimler ve enerji yollarının güvenliği konusundaki tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol ticareti açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.