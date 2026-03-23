Denise Capezza, TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilecek olan, Üs Yapım imzalı dizinin hazırlıkları sürüyor. Son olarak Şakir Paşa Ailesi ile izleyici karşısına çıkan Capezza’nın yeni projedeki rolü de netleşti.

Capezza, dizide “Isabelle Moreau” karakterini canlandıracak. Isabelle’in, Fırat Çelik’in hayat verdiği “Julian” karakteriyle iş birliği yapacağı öğrenildi.

Senaryosunu Onur Böber’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca Cem Bender, Onur Seyit Yaran ve Meltem Akçöl yer alıyor.