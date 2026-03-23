Survivor 2026’nın son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları Engincan, Barış, Serhan ve Can Berkay olarak belirlenirken, kritik mücadele izleyicilerin dikkatini çekti.

Yarışmacı oylaması sonucunda Barış ve Can Berkay eleme potasından çıkarken, düelloda Engincan ile Serhan karşı karşıya geldi. Parkurda gerçekleşen mücadeleyi kazanan isim Engincan oldu.

Düelloyu kaybeden Serhan için ise mavi takımda Kader Konseyi toplandı. Gönüllüler Takımı, Serhan’ın takıma dahil edilip edilmemesi konusunda oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Serhan’ın takıma katılması kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda Serhan mavi takıma geçerken, bu hafta için yarışmada eleme yapılmadı.