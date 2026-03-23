Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, dünya genelinde en yaygın kanser türleri arasında yer alan kolorektal kanser, hem kadınları hem de erkekleri etkileyen önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürüyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun, hastalığın çoğu zaman belirti göstermeden ilerlediğine dikkat çekerek, bu durumun geç tanı riskini artırdığını ifade etti. Tayfun, özellikle erken evrede teşhisin tedavi sürecindeki başarı oranını doğrudan etkilediğini belirtti.

Uzmanlar, tarama programlarının yaygınlaştırılmasının önemine işaret ederken, 50 yaşın üzerindeki bireylerin herhangi bir şikayetleri olmasa bile düzenli kontrol yaptırmaları gerektiğini vurguluyor. Risk grubunda bulunan kişilerde ise bu kontrollerin daha erken yaşlarda başlaması öneriliyor.

Polipler erken dönemde tespit edilebiliyor

Prof. Dr. Tayfun, kolorektal kanserin genellikle bağırsak iç yüzeyinde oluşan poliplerden kaynaklandığını belirterek, bu oluşumların erken dönemde fark edilip alınmasıyla kanser gelişiminin tamamen önlenebileceğini ifade etti. Ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunanlar başta olmak üzere 50 yaş üzerindekilerin düzenli kolonoskopi yaptırmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

Yaşam tarzı risk faktörlerini etkiliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül ise düşük lifli beslenme, aşırı kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketimi, obezite, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşamın hastalık riskini artırdığına dikkat çekti. Gül, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin, düzenli egzersizin ve sağlıklı kilonun korunmasının koruyucu etkisi olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda genç yaş grubunda da vaka sayısının arttığını belirten Gül, uzun süreli kabızlık ya da ishal, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan görülmesi, karın ağrısı, kansızlık ve nedeni açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cerrahi tedavi ön planda

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy da kolorektal kanser tedavisinde cerrahinin temel yöntem olduğunu belirtti. Aksoy, erken dönemde gerçekleştirilen ameliyatlarla hastalarda tamamen iyileşme sağlanabildiğini ifade etti.

Günümüzde kullanılan laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerin hastalara önemli avantajlar sunduğunu kaydeden Aksoy, bu teknikler sayesinde daha az ağrı hissedildiğini, hastanede kalış süresinin kısaldığını ve iyileşme sürecinin hızlandığını belirtti. İleri evre vakalarda ise kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte multidisipliner tedavi yaklaşımlarının başarılı sonuçlar verdiğini sözlerine ekledi.