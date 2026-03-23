Didim ilçesinde 23 Temmuz 2025’te yaşanan olayda, 21 yaşındaki Poyraz Başnak başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Başnak, 6 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

Olayın, Akköy Mahallesi’nde sahil bölgesinde çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği öğrenildi. İddiaya göre, iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaklaşık iki saat sonra şüpheliler P.G. (17) ve S.A.G. (18), Poyraz Başnak ile arkadaşı Onur Akyüz’ü takip etti. Şüphelilerin saldırısı sonucu Başnak, başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Başnak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan S.A.G. ile İzmir’de yakalanan P.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Başnak’ın cenazesi ise 8 Ağustos’ta Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Soruşturmayı yürüten Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Sanık S.A.G. için müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk P.G. için ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Onur Akyüz’e yönelik eylemleri nedeniyle her iki sanık hakkında ayrı ayrı hapis cezaları istendiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Poyraz Başnak’ın annesi Güldem Akkuş, olayın ardından yaptığı açıklamada oğlunun kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradığını belirterek, “Oğlumun tek suçu iki kişinin kavgasını ayırmaktı” dedi. Yargı sürecinin başlayacağını ifade eden Akkuş, kamuoyundan destek beklediklerini dile getirdi.

Bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirten anne Akkuş, “Bizim bayramımız oğlum namazdan sonra gelip elimi öpünce başlardı. Artık bayramı kutlayan oğlum yok. Benim bayramım adalet sağlanınca olacak” ifadelerini kullandı.

Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Akkuş, adaletin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.