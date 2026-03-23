Kentte mart ayının son haftasında etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 21 köy ve 61 mezra yolu olmak üzere, toplam 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de çarşı merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, özellikle yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda yoğun mesai harcıyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. (DHA)