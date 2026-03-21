Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken kadrosuna dikkat çeken bir ismi daha dahil ediyor. Dizinin pazar akşamı yayınlanacak 174’üncü bölümüyle birlikte heyecan artarken, usta oyuncu Goncagül Sunarprojeye konuk oluyor.

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıer’in oturduğu, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı fenomen yapım, 6. sezonunda da güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

“Sultan” Karakteriyle Dahil Olacak

Başarılı oyuncu Goncagül Sunar, dizinin 175’inci bölümünden itibaren hikayeye dahil olacak. Sunar, dizide “Sultan” karakterine hayat verecek. Bu karakterin, İranlı bir orduyu yöneten ve derin devlet yapılanması içinde yer alan kritik bir figür olacağı öğrenildi.

Yeni karakterin hikâyeye nasıl yön vereceği ve dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden merak konusu oldu.