Disney Plus’ın Bize Bir Şey Olmaz dizisi 25 Mart Çarşamba günü seyirciyle buluşacak. Ancak dizinin planlanan galası, başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in Show TV’de yayınlanacak yeni dizisi Delikanlı ile tanıtım çalışmalarının çakışması nedeniyle iptal edildi.

Menajer Tercihi Ana Diziden Yana

Mert Ramazan Demir’in menajeri, oyuncunun “Delikanlı” dizisinin tanıtım çalışmalarının etkilenmemesi için Bize Bir Şey Olmaz dizisiyle ilgili görünürlüğün minimumda tutulmasını tercih etti. “Delikanlı” dizisinin afiş ve ilk fragmanı önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

Ana Haber Çıkışı ve Dijital Tanıtım

Öte yandan, Mert Ramazan Demir’in “Delikanlı” dizisinin tanıtımı kapsamında Show TV Ana Haber’e konuk olacağı öğrenildi. Başta Disney’in kardeş platformu NOW Haber’e çıkması teklifine sıcak bakmayan oyuncu menajeri, daha sonra kanalla uyumlu olmak adına bu öneriyi kabul etti.

Bu gelişme, Disney Plus’ın yeni dizisinin galasını ertelemesine ve dijital platformda görünürlüğünü sınırlamasına yol açtı.