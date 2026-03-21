Gülçin Ergül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Eski Hepsi üyesi olan Ergül, güvenliğinin tehlikede olduğunu ve uzun süredir zor bir süreçten geçtiğini açıkladı.

Kendisine ait “Gülç’ün Kulisi” adlı mesajlaşma kanalından art arda açıklamalarda bulunan Ergül, kapısına kadar gelen bir kişinin tacizine maruz kaldığını iddia etti. Yaşadığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştığını belirten şarkıcı, sürecin kendisi üzerinde ciddi bir travma yarattığını ifade etti.

“Travmatik Şeyler Yaşadım, Suistimal Edildim”

Ergül, açıklamalarında uzun süredir güvenliğini tehdit eden olaylarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Travmatik şeyler yaşadım, suistimal edildim. Bunları bugüne kadar yansıtmadım” ifadelerini kullandı.

Kendi yaşam tarzına da değinen sanatçı, sağlığına dikkat ettiğini vurgulayarak, “Alkol ve sigara kullanmıyorum, sesimi korumak için özen gösteririm” dedi.

“Hayatımı Köklü Şekilde Değiştirmem Gerekiyor”

Yaşadığı durumun ciddiyetine dikkat çeken Ergül, korunmak için hayatında radikal değişiklikler yapacağını ve psikolojik destek aldığını açıkladı. “Güvenliksiz durumlarda kalan bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyacım var” diyen şarkıcı, sürecin hassasiyetine vurgu yaptı.

Dikkat Çeken ‘Vasiyet’ Mesajı

Ergül’ün paylaşımlarındaki en dikkat çeken bölüm ise takipçilerine yönelik çağrısı oldu. Olası bir kötü senaryoya karşı konuşan şarkıcı, “Bana bir şey olursa kedilerime sahip çıkın” ifadelerini kullanarak hayranlarını duygulandırdı.

Sanatçının açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yaşanan iddialarla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.