A Milli Futbol Takımı, 26 Mart’ta oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıkların ikinci gününe video analiz toplantısıyla başladı. Toplantının ardından oyuncular fitness salonunda çalışırken, daha sonra Vincenzo Montella yönetiminde Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda basına kapalı antrenman yapıldı.

19 Futbolcuyla Yüksek Tempolu Antrenman

Antrenmana, önceki gün çalışmalarda yer alan oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe’den Oğuz Aydın, Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün, RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer ile Trabzonspor’dan Mustafa Eskihellaç katıldı. Ayrıca Ümit Milli Takım aday kadrosundan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan da idmanda yer aldı. Toplam 19 futbolcuyla gerçekleştirilen antrenmanın oldukça tempolu geçtiği belirtildi.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, antrenmanı takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamlarken, ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır’a antrenman sırasında tedavi uygulandı.

TFF Yönetimi Antrenmanı Takip Etti

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da yerinde takip etti.

A Milli Takım, kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını önümüzdeki günlerde sürdürecek.