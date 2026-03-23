Besni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Dikilitaş köyü yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile 4 çiftçi, sağanak sebebiyle debisi yükselen dereden geçmek istedi. Karşıya geçiş yapmak istedikleri esnada sel sularına kapılan traktördeki M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U., araçtan atlayıp, kendi imkanlarıyla yüzerek bir mağaraya sığındılar. 4 çiftçinin yardım talebi sonrasında bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından 4 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Çiftçiler, sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edildi. 4 çiftçinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.