BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Ankara’da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri kapsamında, AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı heyetleri, Demokratik Sol Parti Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde karşılıklı iyi dilekler iletildi.

GENİŞ KATILIMLI KARŞILAMA

DSP Ankara İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına, DSP Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar ve beraberindeki heyet de katıldı. Heyette Ankara İl Başkan Yardımcısı Ayşe Bülbül, Kazan İlçe Başkanı Ecevit Akbaba, Pursaklar İlçe Başkanı Fırat Avvuran ile Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Hüsniye Yazar yer aldı.

“BAYRAMLAR BİRLİĞİ PEKİŞTİRİR”

Ziyaretlerde bayramların toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğuna vurgu yapılırken, siyasi partiler arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekildi.

SİYASİ DİYALOG VE NEZAKET MESAJI

Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma programında, farklı siyasi görüşlerin ortak değerlerde buluşmasının demokrasi açısından kıymetli olduğu ifade edildi. Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.