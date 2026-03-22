İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, İYİ Parti Bandırma İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Çömez, “Memleketimize dirlik, düzenlik versin. Allah bizleri nice bayramlara ulaştırsın” temennisinde bulundu.

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberi...

TÜRKİYE DERİN BİR BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Çömez, konuşmasının önemli bölümünü ekonomik krize ayırdı. Cumhuriyet dönemi kazanımlarının elden çıkarıldığını vurgulayan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetin bütün kazanımları satıldı, yer altı ve yer üstü zenginlikler elden çıkarıldı. Ülkenin geleceği ipotek altına alındı. 130 milyar dolar olan borç bugün 550 milyar dolara çıktı."

Faiz yükünün ağırlığına da dikkat çeken Çömez, “Türkiye’nin yalnızca bir aylık faiz ödemesi bile geçmişte satılan kamu varlıklarından elde edilen geliri aşıyor” dedi.

12 GÜNLÜK FAİZ İÇİN ÜLKENİN VARLIKLARI SATILIYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Cumhuriyet döneminde yapılan kamu varlıklarının satışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çömez, “Cumhuriyet dönemindeki bütün kazanımlar 64,5 milyar dolara satıldı. Limanlardan şeker fabrikalarına, gübre fabrikalarından çeşitli tesislere kadar ne varsa elden çıkarıldı” dedi.

Satışlardan elde edilen gelirin Türkiye’nin faiz yükü karşısında yetersiz kaldığını savunan Çömez, “Türkiye’nin bir yılda ödediği faiz bu rakamın üzerinde. Yani Cumhuriyet döneminde yapılan tüm eserlerin satılmasıyla elde edilen gelir, bugün ödenen faizleri karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında ödenen faize de dikkat çeken Çömez, “Sadece Ocak ayında ödenen faiz 10 buçuk milyar dolar. Bu tablo, içinde bulunduğumuz durumun vahametini ortaya koyuyor” diye konuştu. Önümüzdeki süreçte bazı otoyol ve köprülerin de satışa çıkarılacağını öne süren Çömez, “7 otoyol ve İstanbul Boğazı’nın incisi 2 köprüden elde edilecek gelirin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor. Bu da yalnızca 12 günlük faiz ödemesine denk geliyor” dedi.

Çömez, söz konusu varlıkların geçmişte devletin imkânları ve milletin vergileriyle yapıldığının altını çizerek, “Bugün gelinen noktada, yapılan satışların ülkenin borç yükü karşısında son derece yetersiz kaldığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ESNAF, ÇİFTÇİ, EMEKLİ PERİŞAN

Sahadan gözlemlerini paylaşan Çömez, toplumun her kesiminin zor durumda olduğunu belirtti:

“Çiftçi üretim yapamaz hale geldi, esnaf kan ağlıyor, emekli ve asgari ücretli geçim sıkıntısı çekiyor, sanayi zayıfladı, tekstil fabrikaları yurt dışına taşındı.”

İKTİDARIN GÜNDEMİ EKONOMİ DEĞİL, İMRALI

En sert eleştirilerini iktidarın önceliklerine yönelten Çömez, şu ifadelerle tepkisini ortaya koydu:

“Biz sahada çiftçinin, esnafın, emeklinin derdini dinliyoruz. Tarımı nasıl ayağa kaldırırız, hayvancılığı nasıl güçlendiririz, sanayiyi nasıl toparlarız bunun mücadelesini veriyoruz. Ama iktidar bunların hiçbirini konuşmuyor. Onların gündemi İmralı.”

Devamında daha çarpıcı sözler sarf eden Çömez, “Ülke adeta kan ağlıyor. Esnaf kepenk kapatıyor, çiftçi üretimden çekiliyor, emekli geçinemiyor. Ama iktidar İmralı ile yatıyor, İmralı ile kalkıyor. Biz diyoruz ki ekonomiyi ayağa kaldıralım, onlar diyor ki ‘Bunlarla bizim çok fazla bir ilgimiz yok. Biz Apo’yu serbest bırakalım. Başka ne yapalım? Terörist başına İmralı’da bir saraycık yapıverelim ki başladılar yapmaya. Sonra oradan da terör örgütünü yönetsin, siyasi uzantılarını yönetsin…' " şeklindeki eleştirilerini aktardı.

Konuşmasının devamında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü “statü” tartışmalarına değinen Çömez, bu tür yaklaşımların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine vurgu yapan Çömez, “Bu ülkede bir tane kurucu önder vardır. O da Atatürk’tür" dedi.

Çömez, sürecin uluslararası boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, özellikle ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin 'Erdoğan büyük bir liderlik örneği gösteriyor. Öcalan'la çok büyük mesafeler kat ettiler. Artık 4 ülkede yaşayan Kürtlerin birleşme zamanı' açıklamalarına dikkat çekti. Bu açıklamaların zamanlamasına vurgu yapan Çömez, "Şimdi anlaşılıyor mu bu ihanet projesinin arkasında hangi unsurlar var, neyi amaçlıyorlar" şeklinde konuşarak, Türkiye’nin iç gündemiyle örtüşen bu söylemlerin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin dış politikada bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirten Çömez, karar mekanizmalarının Ankara merkezli olması gerektiğini dile getirdi.

“Türkiye Türkiye’den yönetilmeli” diyen Çömez, “Bir ayağı Ankara’da, diğer ayağı Brüksel’de, aklı ve gönlü Washington’da olan anlayışlarla bu ülke yönetilemez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ŞEHİT AİLELERİNİN HASSASİYETLERİ YOK SAYILIYOR

Şehit aileleri ve gazilerin duyduğu rahatsızlığa vurgu yapan Çömez, Elbistan’da bir şehit babasıyla yaşadığı diyaloğu aktardı:

“Ben evladımı şehit verdim. Oğlum Hakkari’de bir mağaraya girdi. İçeriden korkmuş, titreyen bir terörist çıktı. Oğlum üzerindeki montu çıkarıp onu örttü. ‘Komutanım beni öldürecek misin?’ diye sorduğunda, ‘Seni niye öldüreyim, ben senin arkandaki iradenin peşindeyim’ dedi. Ama 3 ay sonra benim oğlum şehit edildi. Bana soran yok. Hakkımı helal etmiyorum.”

Bu anıyı paylaşan Çömez, “Binlerce şehit vermiş bir ülkenin evlatları olarak, böyle bir sürecin konuşulması dahi milletin vicdanını yaralar. Şehit ailelerinin, gazilerimizin hassasiyetleri yok sayılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

YIKIM PROJESİ KARŞISINDA KUVAY-I MİLLİYE RUHU

Mevcut tabloyu “yıkım projesi” olarak niteleyen Çömez, “Böyle bir atmosferde bir ‘yıkım projesi’ bu ülkede hayata geçirilmeye çalışılırken etrafımız ateş çemberine dönmüş, esnaf köylü, emekli kan ağlarken, bunların işi-gücü, gecesi-gündüzü İmralı’daki terörist başına ve 9 bin alçağa özgürlük” ifadelerini kullandı.



Konuşmasını İYİ Parti teşkilatına seslenerek tamamlayan Çömez,

“Bugün bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Kuvay-i Milliye ruhuyla çalışacağız. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak kadro İYİ Parti kadrolarıdır" dedi.



Program, bayramlaşma ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Çömez, “Allah memleketimizi korusun, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” temennisinde bulundu.