Şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı tedirgin edici anları gözler önüne serdi. Kapısını çalan kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı diyalogu paylaşan sanatçı, kendisini güvende hissetmediğini belirtti.

"Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"

Gülçin Ergül, kapısına gelen kimliği belirsiz kişiye “Lütfen gider misiniz, kendimi güvende hissetmiyorum” dedi. Ergül özellikle haber verilmeden ve uyuduğu saatlerde kapısının çalınmasın rahatsız olduğunu ifade etti.

Gülçin Ergül, “Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak, korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın” sözleriyle tedirginliğini dile getirdi.

Gülçin Ergül'ün yaşadığı olay kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken, sevenleri Ergül’e destek mesajları gönderdi.