İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu açıkladı.

DMM açıklamasında, bazı medya ve sosyal paylaşım platformlarında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamalarına dikkat çekildi. Bakanlık, Türkiye’de gübre tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığını, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiğini ve mevcut stokların yeterli olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin farklı tedarik kanallarına sahip olduğu ve arz güvenliğinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Kamuoyuna, küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmaya yönelik paylaşımlara karşı yalnızca resmî kaynakların açıklamalarına güvenilmesi çağrısı yapıldı.