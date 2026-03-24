Ankara’da son günlerde etkili olan soğuk hava, özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilmeye devam ediyor. Başkentte gün içinde güneş yüzünü gösterse de sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Meteorolojik tahminlere göre bu hafta boyunca Ankara’da hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 13 ila 16 derece arasında değişmesi beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların sıfır dereceye kadar düşebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Ankara’da asıl ısınmanın mart ayının son günlerinde başlayacağını ifade ediyor. Ayın son haftasıyla birlikte sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve bahar havasının daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.

Nisan ayının ilk günleriyle birlikte ise sıcaklıkların 16–18 derece bandına yükselmesi bekleniyor. Böylece başkentte uzun süredir hissedilen soğuk havanın yerini daha ılıman ve bahar koşullarına bırakacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanan ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.