YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde 18 yaşındaki İsa Aydınhan, ormanlık alanda dört kişi tarafından darbedilerek eşyaları gasp edildi. Olay sonrası genç, polise giderek şikayette bulundu.

Olay, 22 Mart akşam saat 20.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Çiçekçi Sokak’ta meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, belindeki cismi Aydınhan’a dayayarak zorla motosiklete bindirdi.

Genç, Kelebekçayırı mevkisindeki ormana götürüldü ve burada dört kişi tarafından darbedildi. Saldırganlar Aydınhan’ın telefonunu kırdı, cüzdanındaki bazı eşyalarını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Aydınhan, olayın ardından yolda karşılaştığı bir kişinin yardımıyla polis merkezine giderek şikayette bulundu. Genç, verdiği ifadede, “Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar” dedi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.