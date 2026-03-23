Ankara’nın kalbinde yer alan ve Cumhuriyet döneminin modern alışveriş kültürüne ev sahipliği yapan Anafartalar Caddesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hayat buldu.

Tarihi dokusuyla yıllarca Başkent’in en önemli ticaret noktalarından biri olan cadde, yapılan çalışmalarla hem geçmişini korudu hem de bugüne uyum sağladı. Restorasyon sürecinde, caddenin özgün mimarisi ve kimliği ön planda tutulurken, esnaf ve vatandaşların daha konforlu bir ortamda vakit geçirmesi hedeflendi.

Yenilenen haliyle Anafartalar Caddesi, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda Ankara’nın kültürel hafızasını yaşatan önemli bir alan olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, caddeye ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Yenileme öncesi ve sonrası farkın net şekilde görüldüğü videoda, tarihi dokunun korunarak yapılan dönüşüm dikkat çekti.