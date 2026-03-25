Kayseri’de öğrencilerin toplu taşıma araçlarını güvenli, bilinçli ve saygılı şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla “Nezaket Yolda Kalmasın” projesi hayata geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, proje Ulaşım AŞ ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor.

Proje kapsamında düzenlenen ilk eğitimde öğrenciler, otobüsle yolculuk yaparak toplu taşıma sürecini deneyimledi. Ardından tramvaya aktarma yapan öğrenciler, öğrendikleri nezaket kurallarını sahada uygulama fırsatı buldu. Bu sayede öğrencilerin toplu taşıma kültürünü yerinde gözlemleyerek öğrenmeleri hedeflendi.

Eğitim Sahada Pekiştirildi

Uygulamalı eğitimle desteklenen programda öğrenciler, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan toplu taşıma kurallarını deneyimleyerek pekiştirdi.

Programın ardından bir grup öğrenci Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek günü hem eğitici hem de keyifli şekilde tamamladı.

“Şehir Kültürü Bilinci Oluşturmak İstiyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıddık Kaya, şehir kültürü bilincini geliştirmek ve özellikle nezaket konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi başlattıklarını belirtti. Kaya, okullarda verilen teorik eğitimin ardından öğrencilerin sahada uygulama yapmasının önemli olduğunu vurguladı.