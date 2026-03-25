Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Aradan geçen yıllara rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamaması, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterde bulunan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği olay, Türkiye’nin en çok konuşulan ve şüphelerle anılan kazalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Kaza mı, suikast mı?

Kazanın ardından başlatılan soruşturmalarda teknik arıza ihtimali üzerinde durulsa da, olay yerinde yaşanan gecikmeler, enkaza ulaşım süresi ve bazı delillerin kaybolduğu iddiaları şüpheleri artırdı. Özellikle kaza sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarındaki aksaklıklar, olayın “kaza mı yoksa suikast mı” olduğu yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi.

Yazıcıoğlu’nun ailesi ve sevenleri, olayın aydınlatılması için yıllardır mücadele ederken, dosyada ortaya atılan sabotaj ve ihmal iddiaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Dava süreci yıllardır sürüyor

Olayla ilgili açılan davalarda, arama kurtarma sürecinde görev alan bazı kamu görevlileri hakkında “görevi ihmal” ve “delilleri karartma” suçlamalarıyla yargılamalar yapıldı. Ancak bu davalardan çıkan kararlar, kamuoyunun beklentisini karşılamaktan uzak kaldı.

Farklı mahkemelerde görülen davalarda zaman zaman dosyaların ayrılması, yeniden birleştirilmesi ve bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararları sürecin uzamasına neden oldu. Aile ve avukatlar, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki mücadelenin sürdüğünü belirtiyor.

Adalet beklentisi sürüyor

Yazıcıoğlu’nun ölümünün yıl dönümünde düzenlenen anma programlarında, olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması yönündeki çağrılar bir kez daha yinelendi.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen, kazanın ardındaki gerçeklerin tam olarak gün yüzüne çıkarılamamış olması, dosyanın Türkiye’nin en tartışmalı olaylarından biri olarak gündemde kalmasına neden oluyor.