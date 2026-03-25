Edinilen bilgilere göre, Ü.G. idaresindeki 19 UT 967 plakalı otomobil ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait A.S. yönetimindeki 19 AGM 184 plakalı resmi polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ü.G., araçta yolcu olarak bulunan F.G. ve polis memuru A.S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastane ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.