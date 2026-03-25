Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ürünün Türkiye adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Kayseri pastırmasının AB’den tescil alan 46’ncı ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Memleketim Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde çeşitli itirazlarla karşılaştık. Uzmanlarımız ve hukukçularımızla yoğun bir çalışma yürüttük ve sonunda hedefimize ulaştık” dedi.

Yoğun çaba sonucu tescil geldi

Sürece katkı sunanlara da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti. Yerel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

“Türkiye eşsiz bir ürün çeşitliliğine sahip”

Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün çeşitliliği açısından dünyada nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AB nezdinde tescil süreci devam eden çok sayıda ürün bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Halihazırda 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı için süreç devam ediyor” bilgisini paylaştı.

AB tescilli Türk ürünleri artıyor

Kayseri pastırmasının da eklenmesiyle birlikte Türkiye’nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısı 46’ya yükseldi. Gaziantep baklavasından Aydın incirine, Malatya kayısısından Ezine peynirine kadar pek çok yerel ürün Avrupa’da koruma altına alınmış durumda.