Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda Rusya’nın son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) özellikle enerji altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, saldırıların sivil alanlarda da ciddi hasara yol açtığını ifade etti.

Saldırılar sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, can kayıplarının da yaşandığını dile getirdi.

Enerji hedef alınıyor

Zelenski, Rusya’nın son dönemde özellikle enerji tesislerini hedef alarak ülkeyi zor durumda bırakmaya çalıştığını söyledi. Sivil altyapının da bu saldırılardan etkilendiğini belirten Zelenski, bunun halkın günlük yaşamını doğrudan etkilediğini kaydetti.

“Yaptırımlar gevşetilmemeli”

Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların son dönemde kısmen hafifletilmesinin Moskova’yı cesaretlendirdiğini savunan Zelenski, uluslararası toplumun baskıyı artırması gerektiğini ifade etti.

“Müzakerelerde ilerleme yok”

ABD’de temaslarda bulunan Ukrayna heyetinin Kiev’e dönmesinin ardından görüşmelere ilişkin bilgi aldığını belirten Zelenski, sürecin beklenen sonucu vermediğini söyledi. Zelenski, “Ne yazık ki henüz somut bir ilerleme sağlanmış değil. Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor” dedi.