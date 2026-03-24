Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosu'ndaki görüşmede, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ni fevkalade önemli bulduklarını, stratejik ortak olarak bu inisiyatife katıldıklarını bildirdi.

Bir tarafında Asya, bir tarafında Kafkaslar, bir tarafında Karadeniz, Avrupa ve Orta Doğu bulunan ve önemli jeostratejik bir konuma sahip Türkiye'nin bu inisiyatife önemli katkılar yapacağını belirten Kurtulmuş, özellikle bu dönemki gelişmelerin hem bölgesel ölçekte hem de küresel ölçekte bağlantısallığın ve enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye ile Hırvatistan'ın son derece yakın, dostane ilişkilerinin bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu ilişkilerin geliştirilmesi, hükümetler arasında var olan olumlu ilişkilerin artırılabilmesi için parlamentolar olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye ve Hırvatistan'ın müşterek üyesi oldukları uluslararası asambleler nezdinde de ortak çalışmasının yararlı olacağını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Jandrokovic'i 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacakları PAB 152'nci Genel Kurulu'na ve 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Meclis Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

Görüşmede, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş da yer aldı.