Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 24 Mart’ta meydana gelen askeri araç kazasından bir acı haber daha geldi. Kazada ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aynı kazada Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay da olay yerinde şehit olmuştu. Böylece kazada şehit sayısı ikiye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman personellerinden Akarsel’in şehadet haberi, silah arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

Yetkililer kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirirken, şehitler için başsağlığı mesajları peş peşe geldi