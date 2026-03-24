Geçtiğimiz yıl 19 Mart’ta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından yolsuzluk kapsamında tutuklanmasının ardından, birçok kentte öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto eylemleri düzenlenmişti.

Söz konusu eylemlerin yıl dönümünde bugün (24 Mart) öğrenciler, Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Eylem öncesinde ve sırasında bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın da alanda yer aldığı görüldü.

Detaylar gelecek…