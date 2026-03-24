Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026/2027 sezonu için Süper Lig ekiplerinin Avrupa kupalarına katılım kriterlerini açıkladı. Yeni düzenlemeye göre Türkiye, UEFA organizasyonlarına toplam 5 takımla katılacak.

Açıklanan sisteme göre lig şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına katılacak. Bu, Türk futbolu adına önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Ligi ikinci sırada tamamlayan ekip ise Devler Ligi macerasına 2. eleme turundan başlayacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yolu

Türkiye Kupası’nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak. Bu da grup aşamasına kalmak için tek bir tur anlamına geliyor. Süper Lig’i üçüncü sırada bitiren ekip Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılacak.

Ligde dördüncü olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek ve 2. eleme turundan Avrupa sahnesine çıkacak.

Toplam 5 takım Avrupa’da

Yeni tabloya göre Türkiye, 2026/2027 sezonunda:

2 takım Şampiyonlar Ligi’nde

2 takım Avrupa Ligi’nde

1 takım Konferans Ligi’nde

mücadele edecek.

Bu dağılım, Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki konumunu koruması ve yükseltmesi açısından kritik önem taşıyor. Özellikle şampiyonun doğrudan lig aşamasına katılması, hem ekonomik hem de sportif anlamda kulüpler için büyük fırsat sunuyor.