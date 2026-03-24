Kafe ve restoranlarda menü düzenine yönelik yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Buna göre işletmeler, sundukları ürünlerin kalori miktarını ve içerik bilgilerini müşterilerle daha açık şekilde paylaşmak zorunda olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, bir porsiyon ürünün ortalama kalori değeri menülerde yer alacak. Ayrıca alerjisi bulunan ya da hayvansal ürün tüketmeyen kişiler için içerik bilgileri detaylı şekilde belirtilecek.

Menülerin herkes tarafından rahat okunabilmesi için yazıların daha büyük ve anlaşılır puntolarla hazırlanması da zorunlu olacak.

Öte yandan ulusal zincir restoranlara, yeni sisteme uyum sağlamaları için 1 Temmuz’a kadar süre tanındı.

Düzenlemenin, tüketicinin bilinçli tercih yapmasını kolaylaştırması ve özellikle sağlık hassasiyeti olan bireyler için daha şeffaf bir hizmet sunulması hedefleniyor.