Ankara, 5 Nisan Pazar günü anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey ve Acıbadem Sağlık Grubu sponsorluğunda, Yeşilay’ın sosyal sorumluluk partnerliğinde düzenlenen “1920 Koşusu”, başkentte sporseverleri bir araya getirecek.

Anıtkabir çevresinde koşulacak

10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek yarış, saat 10.00’da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden старт alacak. Koşu, Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yine başlangıç noktası olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nde sona erecek. Organizasyon, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kayıtlar devam ediyor

Büyük ilgi gören 1920 Koşusu’nda erken ve normal kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından geç kayıt dönemi başladı. 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında “1920kosusu.com” üzerinden yapılabilecek geç kayıtlar için ücret 1000 TL olarak belirlendi. Toplam 1500 kişilik kontenjanın bulunduğu yarışta sınırlı sayıda yer kaldı.

Farklı yaş kategorilerinde yarış imkanı

Koşuda genel klasmanın yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70 yaş üstü kategorilerde de yarışlar düzenlenecek. Böylece farklı yaş gruplarından sporcular aynı heyecanı paylaşma fırsatı bulacak.

Toplamda yüz binlerce liralık ödül

1920 Koşusu’nda dereceye giren sporcuları önemli ödüller bekliyor. Genel klasmanda kadınlar ve erkeklerde birincilere 100 bin TL, ikincilere 75 bin TL, üçüncülere ise 50 bin TL para ödülü verilecek.

Yaş kategorilerinde ise birincilere 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL ve üçüncülere 5 bin TL ödül takdim edilecek. Ayrıca başarılı sporcular sponsor markaların çeşitli hediyeleriyle ödüllendirilecek.

Başkentte spor ve dayanışma buluşması

Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran 1920 Koşusu, Ankara’da hem profesyonel hem de amatör koşucular için önemli bir buluşma noktası olacak. Organizasyon, sosyal sorumluluk yönüyle de dikkat çekerek geniş katılım hedefliyor.