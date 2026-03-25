Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise toplam kaza sayısı 97 bin 553 olarak açıklanmıştı. Bu veriler, 2026’nın ilk iki ayında trafik kazalarında artış yaşandığını gösteriyor.

En fazla kaza “yandan çarpma”

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekillerine bakıldığında, en yaygın kaza türünün “yandan çarpma” olduğu görüldü. Bu türde toplam 11 bin 354 kaza meydana geldi.

Diğer öne çıkan kaza türleri ise şöyle sıralandı:

Arkadan çarpma: 3 bin 909

Yayaya çarpma: 5 bin 312

Devrilme/savrulma/takla: 4 bin 607

Yoldan çıkma: 3 bin 209

Karşılıklı çarpışma: 1.796

Kazaların başlıca nedeni sürücü hataları

Ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan unsurlar arasında sürücü kusurları açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam 36 bin 864 kaza sürücü hatasından kaynaklandı.

En sık görülen sürücü kusurları:

Hızını yol ve hava şartlarına uydurmamak: 14 bin 309

Geçiş önceliğine uymamak: 6 bin 224

Şerit ihlalleri: 3 bin 35

Dönüş kurallarına uymamak: 2 bin 792

Kırmızı ışık ihlali: 955

Kazalara en çok otomobiller karıştı

Araç türlerine göre kazaya karışma oranlarında ilk sırayı otomobiller aldı. Ocak-şubat döneminde:

Otomobil: 27 bin 645

Motosiklet: 11 bin 763

Kamyonet: 7 bin 916

Motorlu bisiklet: 3 bin 758

Trafik denetimleri ve cezalar arttı

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda:

Sürücülere: 777 bin 858 ceza

Araç plakalarına: 4 milyon 315 bin 916 ceza

Alkollü araç kullanan: 29 bin 936 sürücüye işlem

Ayrıca:

345 bin 520 araç trafikten men edildi

39 bin 862 sürücü mülki amire sevk edildi

Uzmanlardan uyarı: Hız ve dikkat hayati önem taşıyor

Veriler, trafik kazalarının büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle hız limitlerine uyulması, dikkatli sürüş ve trafik kurallarına riayet edilmesinin kazaları azaltmada kritik rol oynadığını vurguluyor.

Trafik güvenliği için hem sürücülerin hem de yayaların daha bilinçli hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.