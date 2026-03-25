Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise toplam kaza sayısı 97 bin 553 olarak açıklanmıştı. Bu veriler, 2026’nın ilk iki ayında trafik kazalarında artış yaşandığını gösteriyor.
En fazla kaza “yandan çarpma”
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekillerine bakıldığında, en yaygın kaza türünün “yandan çarpma” olduğu görüldü. Bu türde toplam 11 bin 354 kaza meydana geldi.
Diğer öne çıkan kaza türleri ise şöyle sıralandı:
- Arkadan çarpma: 3 bin 909
- Yayaya çarpma: 5 bin 312
- Devrilme/savrulma/takla: 4 bin 607
- Yoldan çıkma: 3 bin 209
- Karşılıklı çarpışma: 1.796
Kazaların başlıca nedeni sürücü hataları
Ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan unsurlar arasında sürücü kusurları açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam 36 bin 864 kaza sürücü hatasından kaynaklandı.
En sık görülen sürücü kusurları:
- Hızını yol ve hava şartlarına uydurmamak: 14 bin 309
- Geçiş önceliğine uymamak: 6 bin 224
- Şerit ihlalleri: 3 bin 35
- Dönüş kurallarına uymamak: 2 bin 792
- Kırmızı ışık ihlali: 955
Kazalara en çok otomobiller karıştı
Araç türlerine göre kazaya karışma oranlarında ilk sırayı otomobiller aldı. Ocak-şubat döneminde:
- Otomobil: 27 bin 645
- Motosiklet: 11 bin 763
- Kamyonet: 7 bin 916
- Motorlu bisiklet: 3 bin 758
Trafik denetimleri ve cezalar arttı
Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda:
- Sürücülere: 777 bin 858 ceza
- Araç plakalarına: 4 milyon 315 bin 916 ceza
- Alkollü araç kullanan: 29 bin 936 sürücüye işlem
Ayrıca:
- 345 bin 520 araç trafikten men edildi
- 39 bin 862 sürücü mülki amire sevk edildi
Uzmanlardan uyarı: Hız ve dikkat hayati önem taşıyor
Veriler, trafik kazalarının büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle hız limitlerine uyulması, dikkatli sürüş ve trafik kurallarına riayet edilmesinin kazaları azaltmada kritik rol oynadığını vurguluyor.
Trafik güvenliği için hem sürücülerin hem de yayaların daha bilinçli hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.