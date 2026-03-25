Ünlü yapımcı Erol Köse’nin vefatının ardından kamuoyunda tartışmalar sürerken, Köse’nin evinde 10 yıl boyunca çalışan bir kadının açıklamaları gündeme damga vurdu. Cenaze törenine katılan çalışan, Köse hakkında yapılan olumsuz yorumlara sert tepki gösterdi.

“Hepsi onun sofrasındaydı”

Uzun yıllar Erol Köse’nin ev işlerini üstlenen kadın, hakkında kötü konuşan isimlerin geçmişte Köse’nin evine sık sık geldiğini belirterek, “Erol Bey hakkında kötü konuşanların hepsini evinde gördüm. O insanların hepsi onun yemeğini yedi. Onlara ben kendim hizmet ettim” ifadelerini kullandı.

“Son 3 aydır ‘iyi değilim’ diyordu”

Köse’nin son dönemine ilişkin de konuşan çalışan, yaklaşık 3 aydır işe çağrılmadığını söyledi. Köse’nin sağlık durumunun iyi olmadığını dile getirdiğini belirten kadın, “Geçen hafta bana mesaj attı, ‘Hakkını helal et kızım, ben hastayım, alamıyorum’ dedi” şeklinde konuştu.

“İntihar edeceğini hiç düşünmedim”

Köse’nin böyle bir son yaşayacağını tahmin etmediğini vurgulayan çalışan, “Ben Erol Bey’den asla böyle bir şey beklemezdim” diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

“Benim babam gibiydi”

Her hafta düzenli olarak Köse’nin evine giderek yemek, temizlik ve ütü işlerini yaptığını anlatan kadın, duygusal ifadeler kullandı: “Benim babamdı. Ben razıyım, Rabbim de razı olsun.”

Ünlü isimlerin açıklamaları tartışma yarattı

Öte yandan, Atilla Taş, Nez ve Cenk Eren gibi isimlerin Köse’nin ölümünün ardından yaptığı sert açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ev çalışanının sözleri ise tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.